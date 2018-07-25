AÖF yani Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'den 17 ilde ve KKTC'de yapıldı. AÖF 3 ders sınavına, en fazla 3 dersten başarısız olup mezun olmak için bu 3 dersi vermek zorunda olan öğrenciler girebildi. AÖF 3 ders sınavına dair detaylar haberimizde.

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda AÖF'ün resmi internet sitesinde tarih belirtilmedi. Ancak AÖF'ün daha önceki sınavlarda yaptığı duyuruya göre, AÖF sınav sonuçları, sınavdan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF 3 DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2017 yılında yapılan AÖF 3 ders sınavının soru ve cevapları, 2 gün sonra 24 Temmuz'da yayınlanmıştı. Bu sene yapılan 3 ders sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda tarih belli olmasada, bir önceki sınavlara bakacak olursak bu seneki sınav soru ve cevaplarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF 2018 - 2019 EĞİTİM DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni eğitim dönemi akademik takvimi belli oldu. Buna göre, ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi günü başlarken, İkinci Üniversite kayıtları da 11 Eylül 2018 Salı günü yapılacak.

GÜZ DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi

10 Eylül 2018 Pazartesi 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün - İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün - Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün - Ek Yerleştirme

- Dikey Geçiş 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 24 Eylül 2018 Pazartesi

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Şubat 2019 Cuma 22 Şubat 2019 Cuma 12 Gün

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