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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖF vize sınavı soruları ve cevapları

AÖF sonuçları, haftasonu gerçekleştirilen sınavların ardından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı soruları ve cevaplarını dün öğrencilerin erişimine açmıştı. Peki AÖF sınav sonuçların ne zaman açıklanacak?

27.11.2018 - 20:39 | Güncelleme:

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 24 - 25 Kasım tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi'nin E-kampüs platformunda sınav soru ve cevapları dün yayınlandı. Sınava giren adaylar sınavda verdikleri cevaplarla doğru cevaplarını kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışırken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman? İşte AÖF 2018 - 2019 sınav takvimi 

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi siteden bir duyuru yayınlanmadı. Geçen sene Açıköğretim vize sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanmıştı. AÖF sınav sonuçlarına dair detaylar geldikçe haberlerimizden takip edebilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

AÖF vize sınav soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi olan e-Kampüs sayfası üzerinden yayınlandı.

AÖF SINAV SORULARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN? AÖF AKADEMİK TAKVİM

Sınav Türü Sınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019
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