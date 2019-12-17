Gece iyi bir uyku için yapmanız gerekenler neler?

AÖF soru ve cevaplarının yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. AÖF vize sınavları 14 - 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF soru ve cevap kitapçığı ise sınavdan sonra yayımlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden erişime açıldı. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra "Derslerim" sekmesine tıklanıyor. Bu bölümde çıkmış sorular görüntülenebiliyor.

AÖF SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

AÖF SINAV GEÇME SİSTEMİ

Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.