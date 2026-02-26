AÖF sınav tarihleri: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı sınav takvimi yakından takip ediliyor. AÖF öğrencileri, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini 16 Şubat itibarıyla tamamladı. Bahar döneminde sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav ve final sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
AÖF bahar dönemi sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim görmeye devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 2-16 Şubat tarihlerinde tamamladı. Bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “AÖF bahar dönemi ara sınavı hangi gün yapılacak, yaz okulu sınavı ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi için öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayıp 16 Şubat 2026 Pazartesi günü tamamlandı. Kayıt yenileme yapan öğrencilerin gözü, AÖF sınav takvimine döndü.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.