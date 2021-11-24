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AÖF sınav tarihleri 2021-20222: Güz dönemi AÖF ara sınavları online mı? AÖF sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online eğitim 18 Ekim'de başlamıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler "AÖF sınavları ne zaman?, AÖF sınavları online mı olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri 2021-20222: Güz dönemi AÖF ara sınavları online mı? AÖF sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri 2021-2022 döneminde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavları tarihi merak ediliyor. Öğrenciler "AÖF sınavları ne zaman?, AÖF sınavları online mı olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖF sınav tarihleri 2021-2022 takvimi

2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

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