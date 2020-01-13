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AÖF sınav yerleri açıklandı! 2020 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren haber bugün geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2019 - 2020 Eğitim dönemi final sınavı için sınav yerlerinin yazılı olduğu, sınav giriş belgelerini yayınlandı. İşte 2020 AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası

AÖF

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. AÖF yani Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2019 - 2020 eğitim dönemi final sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürerken, sınav sabahı kötü sürpriz yaşamak istemeyen öğrencilerin sınav merkezlerini kontrol etmeleri ve alternatif güzergahlarını belirlemeleri için AÖF sınav yerleri erişime açıldı. AÖF sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. 2020 AÖF sınavına dair ayrıntılar haberimizde...

AÖF SINAV YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) SORGULAMA

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVI NE ZAMAN? 2020

Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ İÇİN TIKLAYIN

 

AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, Süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge) bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

AÖF SINAVINDA GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

AÖF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN HATILATAMLAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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