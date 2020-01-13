AÖF yani Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2020 final sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. AÖF sınavına girecek binlerce öğrenci, AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin 18-19 Ocak’ta yapılacak Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına nerede gireceğinin bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF 2019 - 2020 SINAV TAKVİMİ