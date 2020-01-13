AÖF yani Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2020 final sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. AÖF sınavına girecek binlerce öğrenci, AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri...
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin 18-19 Ocak’ta yapılacak Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına nerede gireceğinin bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF 2019 - 2020 SINAV TAKVİMİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|18 - 19 Nisan 2020
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Haziran 2020
|Yaz Okulu Sınavı
|22 - 23 Ağustos 2020
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