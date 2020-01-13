AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2020 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav yerleri için geri sayım başladı. AÖF sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla sınav yerlerini öğrenebilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020 eğitim yılının sınavı tarihleri ise belli oldu. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF yani Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2020 final sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. AÖF sınavına girecek binlerce öğrenci, AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin 18-19 Ocak’ta yapılacak Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına nerede gireceğinin bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF 2019 - 2020 SINAV TAKVİMİ 

Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KAN DONDURAN CİNAYET! "Silahım olsaydı ablamı vahşice öldürmezdim!"
GÜNDEM"Silahım olsaydı ablamı vahşice öldürmezdim!"
Üniversiteli Gülistan için arama seferberliği!
GÜNDEMKayıp Gülistan için seferberlik!
E-Okul neden açılmıyor 2020? E-Okul'a nasıl giriş yapılır?
GÜNDEME-Okul neden açılmıyor?
Bakan Turhan'a İBB Sözcüsü Ongun'dan metro yanıtı
GÜNDEMBakan Turhan'a Ongun'dan metro yanıtı
HDP önündeki eylemde 133'üncü gün
GÜNDEMAnnelerin HDP eylemi 133'üncü günde
Savcı, Aslı Erdoğan hakkında ceza istedi
GÜNDEMYazar Aslı Erdoğan’a 9 yıl istendi
SON DAKİKA KAN DONDURAN ŞİDDET! Bir kadını öldüresiye dövdü! Serbest kaldı!
GÜNDEMÖldüresiye dövdü! Adli kontrolle serbest!
2 milyon liralık soygunda hırsızlar yakalandı
GÜNDEMPolisle çatışan hırsızlara kelepçe
SON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! Ailesini katletti, tahliye istedi!
GÜNDEMAilesini katletti! Öyle bir şey istedi ki!
Ormanda vahşet: Battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu!
GÜNDEMŞiddet sarmalında bir vahşet daha!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X