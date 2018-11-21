AÖF sınav giriş belgeleri, haftasonu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek Açıköğretim Fakültesi vize sınavı öncesinde erişime açıldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerine göre, sınav sabahı gidiş güzergahlarını belirleyecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelesi sorgulama sayfası haberimizde.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2018

AÖF sınavı giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖF öğrenci otomasyon sisteminden sınava girecekleri okulları öğrenebilir.

AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÖF SINAVI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2018 - 2019

Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÖF SINAVLARINDA KULLANILABİLECEK HESAP MAKİNELERİ

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

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