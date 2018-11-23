AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları yarın başlayacak. Sınavlar iki gün sürecek. 24 - 25 Kasım tarihinde sabha ve öğle oturumları halinde yapılacak sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi ve AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

AÖF SINAV YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ ARAŞTIRILIYOR

AÖF sınav giriş belgesi olmaksızın öğrenciler sınava alınmıyor. Bu nedenle AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öte yandan sınav yerleri de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AÖF sınav yerleri AÖF sınav giriş belgesinde yer alıyor. Bu nedenle sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen öğrenciler aynı zamanda AÖF sınav belgesi sorgulama sayfasını da araştırıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgualama sayfası...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF sınav giriş belgesi 24 - 25 Kasım tarihindeki sınavları öncesi Anadolu Üniversitesi'nin "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" sayfası üzerinden alınabiliyor. Öğrenciler otomasyon sayfasına TC kimlik numaraları veya e-postaları ve şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVI İÇİN İSTENEN BELGELER

AÖF sınavı için istenen belgeler şöyle:

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

- Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı (Kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ