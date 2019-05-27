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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AÖF sınavı soru ve cevapları yayınlandı! 2019 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Öğrenciler kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak başarı ve puanlarını tahmin etmeye çalışacak. İşte 2019 AÖF final sınavına dair detaylar

AÖF

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına haftasonu giren öğrenciler için, soru ve cevaplar yayınlandı. Öğrenciler doğru cevaplar ile kendi cevaplarını kıyaslamaya başladı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

AÖF bahar dönemi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Şu an için Anadolu Mobil uygulamasından soru ve cevaplar görüntüleniyor. Öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasını indirip bilgileriyle giriş yaparak soru ve cevapları öğrenebilir. Gün içerisinde soruların tamamının e-kampüs sistemine yüklenmesi bekleniyor.

AÖF E-KAMPÜS İÇİN TIKLAYIN

AÖF OTOMASYON SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak sonuçların 10 - 12 gün sonra açıklanması bekleniyor.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018 - 2019 öğretim yılı üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ

Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “göreve başladığımız günden bu yana Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimizden gelen çeşitli taleplerle karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimizin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek çalışıyoruz” dedi. Rektör Çomaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz okulu da bu yenilikçi anlayışımızın bir ürünü. Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini arttıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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