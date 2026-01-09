AÖF sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF sınav tarihi belli oldu. Açıköğretim sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?