        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖF sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖF final sınavları ocak ayında uygulanacak. Final sınavları öncesinde adaylar AÖF sınav giriş belgesini almak zorunda. AÖF sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Giriş: 09.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 09.01.2026 - 17:14
        1

        AÖF sınav tarihi belli oldu. Açıköğretim sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        2

        AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

        AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI VE OTURUM SAATLERİ 2026

        1.Oturum 10 Ocak 2026 09:30

        2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00

        3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30

        3

        AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında, AÖF öğrenci giriş sistemi üzerinden erişim sağlanacak.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

