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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları nisan ayında yapılacak. Sınava girmeden önce adaylar AÖF sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:58
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        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 bahar dönemi sınav takvimini ve sınav yerlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, vize ve final sınav tarihleriyle ilgili duyurularını paylaştı. İşte AÖF sınav tarihleri

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        AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecek.

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