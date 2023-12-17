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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.