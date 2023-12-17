AÖF sonuçları için geri sayım başladı! AÖF Güz Dönemi vize sonuç tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavların ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar ve AÖF sonuç sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 vizeleri 9 - 10 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte AÖF vize sonuç tarihi ve AÖF sonuç sorgulama ekranı...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda uygulandı.
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.