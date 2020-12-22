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AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sonuçları için geri sayım başladı. 81 ilimizdeki binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, merakla sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağına dair araştırma yapıyor. Peki AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı?

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sonuçları ile ilgili heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği AÖF sonuçları ile ilgili gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrilmiş durumda. Peki merakla beklenen AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GÖZLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE ÇEVRİLDİ

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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