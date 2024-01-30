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        Haberler Gündem AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Güz Dönemi final sınav sonuç tarihi

        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Güz Dönemi final sınav sonuç tarihi

        AÖF 2024 Güz Dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 - 22 Ocak Cumartesi ve Pazar günü yapılan AÖF Güz Dönemi final sınavlarının ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Peki, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:58
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        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi final sınavlarının ardından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere sınav sonuçları AÖF sonuç ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapıldı.

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        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

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        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        #AÖF
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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