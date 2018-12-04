Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için güz dönemi sınavı 25 Kasım tarihinde sona erdi. Açıköğretim sınavları Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapıldı.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

24-25 KASIM AÖF SONUÇLARI

AÖF sonuçları açıklandığı zaman https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden duyuru yayımlanacaktır. Adaylar buradan giriş yaparak sorgulama yapabilecektir. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAV SONUCU İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF MAZERET SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre: "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir." denildi.

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