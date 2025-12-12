AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Anadolu AÖF vize sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları geri sayımı başladı. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan erişime açılacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi AÖF ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ilgili kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AÖF sınavı 6-7 Aralık’ta yapıldı. Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Sonuçlarının en geç 21 Aralık 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı.
Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026