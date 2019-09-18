Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt ekranı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖF 2019 2020 takvimi...
AÖF 2019 KAYIT YENİLEME BURADA
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 2 Eylül - 18 Ekim 2019
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
AÖF 2019 kayıt ücretleri belli oldu.
Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
10 Haziran‒10 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
19 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
22‒26 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
29 Temmuz‒09 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
01‒15 Ağustos 2019
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru
06‒17 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru
16 Ağustos 2019
Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
19-21 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi
19-23 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi
23 Ağustos 2019
Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
29 Ağustos 2019
Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
02‒04 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları
02‒06 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt
05 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavları
06 Eylül 2019
Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları/Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı
09 Eylül 2019
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
09‒13 Eylül 2019
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları
10-13 Eylül 2019
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
16‒20 Eylül 2019
Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
20 Eylül 2019
Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)/Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı Başvurusu için Son Tarih
23 Eylül 2019
Derslerin Başlangıcı/ Engelliler Entegre Yüksekokulu Seviye Tespit Sınavı
23‒27 Eylül 2019
Ekle‒Sil Haftası
24 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Muafiyet Sınavı
25 Eylül 2019
Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden/Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı
18 Ekim 2019
Dersten Çekilmek için Son Tarih (Önlisans ve lisans öğrencileri için)
28‒29 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Tatili
30 Ekim–04 Kasım 2019
I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
05‒11 Kasım 2019
Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)
05‒15 Kasım 2019
Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (2 Hafta) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Hukuk Fakültesi/Eczacılık Fakültesi/Turizm Fakültesi/Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Devlet Konservatuvarı)
02‒06 Aralık 2019
II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
23‒27 Aralık 2019
Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları
31 Aralık 2019
Derslerin Bitimi
01 Ocak 2020
Yılbaşı Tatili
02‒15 Ocak 2020
Dönem Sonu Sınavları
17 Ocak 2020
Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
20-24 Ocak 2020
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)
21‒25 Ocak 2020
Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları
27 Ocak 2020
Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
30‒31 Ocak 2020
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)
TELAFİ
28 Ekim 2019 Pazartesi gününün telafisi
30 Aralık 2019 Pazartesi günü
29 Ekim 2019 Salı gününün telafisi
31 Aralık 2019 Salı günü
EK SINAVLAR
27‒31 Ocak 2020
Önlisans Programları için Ek Sınavlar
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