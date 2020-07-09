AÖF üç ders sınavı ne oldu? Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınavı ile ilgili açıklamada bulundu.

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.