AÖF bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan günlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlen sınavların ardından en çok araştırılan konulardan biri de AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. Peki, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...