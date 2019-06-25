AÖF yaz okulu kayıtları başvuru süresini kaçırmak istemeyen öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu ve 3 ders sınavına katılmak için başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz gün kayıtların başladığını ve 28 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Peki, AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır? Ders ücretleri ne kadar? Tüm bilgiler haberimizde.

AÖF YAZ OKULU KAYIT 2019

AÖF yaz okulu kayıtları 24 Haziran'dan 28 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecektir. aof.anadolu.edu.tr adresindeki Yaz Okulu Kayıt İşlemleri İçin Tıklayın linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

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AÖF DERS SEÇİMİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, yaz okuluna başlayacak öğrenciler için alınan ders sayısına göre ödenecek öğretim gideri ücretini aşağıdaki gibi belirledi.

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam: 160,00

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam: 175,00

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam: 190,00

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam: 205,00

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam: 220,00



AÖF YAZ OKULUNA KAYIT YAPAN AÖF 3 DERS SINAVINA GİREMEYECEK

AÖF yaz okulu kayıt başvuru şartları şöyle;

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.