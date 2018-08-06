AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt tarihini merak ediyor. Andolu Üniversitesi ise 2018-2019 kayıt tarihlerini paylaştı. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte 2018-2019Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri...
AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
ÖSYS YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
İKİNCİ ÜNİVERSİTE
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019
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