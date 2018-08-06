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AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2018-2019 Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri

Açıköğretim öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlık içinde. 2018-2019 dönemi için ilk defa kayıt yaptıracak ve kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler tarihleri merak ediyor. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 AÖF kayıt tarihleri...

06.08.2018 - 09:52 | Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt tarihini merak ediyor. Andolu Üniversitesi ise 2018-2019 kayıt tarihlerini paylaştı. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte 2018-2019Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri...

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi:  21 Eylül 2018

YENİ KAYIT

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018 

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL

AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı   24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı   12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı   13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı   25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı  20 Temmuz 2019

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    yeni sistemde mezun olmak çok zor ben 38 yaşındayım uzun yıllar turizm sekterorunde görev yaptim ruhsat dan itfaiyesine mutfağına kadar bilgim var 20 yıllık bir tecrübe fakat şu anda iş başvurusu bile yapamıyorum çünkü başvuru şartları lisans veya önlisans bu saatden sonra 2 çocuk ev geçimi ne kadar ders çalışabilirsin biraz daha sistemi kolaylaştırmak lazim
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