        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2. dönem sınav takvimi 2026: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖL 2. dönem sınav takvimi 2026: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her oturum için 100 dakika süre verilecek. Çalışmalarına hız veren açık lise öğrencileri, AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 AÖL 2. dönem sınav takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 23:50 Güncelleme:
        AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. 2. dönem sınavları öncesinde, AÖL sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, AÖL sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihleri uygulanacak.

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da

        2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te,

        3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"

        internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

