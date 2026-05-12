        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Açık Lise 3. Dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılının son basamağı olan 3. dönem kayıt yenileme sürecine yönelik bekleyiş devam ediyor. 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, mezuniyet hedefi bulunan öğrencilerin kayıt işlemlerine çevrildi. Süreç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülürken, öğrencilerin sistemde aktif kalabilmeleri için kayıt yenileme adımlarını zamanında tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Açık Öğretim Lisesi kapsamında eğitimine devam eden binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son aşaması olan 3. dönem kayıt yenileme sürecini yakından takip ediyor. 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, mezuniyet hedefi doğrultusunda kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, öğrencilerin aktif statülerini koruyabilmeleri için kayıt yenileme adımlarını zamanında tamamlamaları gerekiyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak, resmi takvim açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        2026 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin, Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk yarısı arasında yapılması bekleniyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi onay verildiğinde süreç, her yıl olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek. Öğrencilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için bakanlığın resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Geçmiş yıllardaki uygulama takvimleri dikkate alındığında, AÖL 3. dönem kayıt işlemlerinin Haziran ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILACAK?

        Kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrencilerin, öncelikle belirlenen kayıt ücretini anlaşmalı bankalara veya MEB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekmektedir.

        Ücret yatırma işleminin ardından sistem genellikle otomatik olarak kaydı yeniler; ancak öğrencilerin AÖL Öğrenci Girişi ekranından durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini bizzat yapmaları kritik önem taşır. Ders seçimi yapılmayan dönemlerde sistem, öğrenciye otomatik ders atayabilir ki bu da mezuniyet kredisi hesaplamalarında istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
