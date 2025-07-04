Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavı ne zaman? İşte 2025 MEB AÖL 3. dönem sınav tarihi

        AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavı ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Temmuz ayında yapılacak olan sınav öncesi öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik kartı olmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler için gerekli duyurular MEB.gov.tr adresinden takip edilebilecek. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 20:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Lise öğrencilerinin heyecanla beklediği 3. dönem sınav takvimi netleşti. Temmuz ayında yapılacak olan sınavlara ilişkin giriş belgeleri kısa süre içinde erişime açılacak. MEB’in online sistemi üzerinden alınabilecek bu belgeler, sınav günü kimlik ile birlikte bulundurulmak zorunda. Sınav yerleri ve oturum bilgileri de belge üzerinde detaylı şekilde yer alacak. Sınava hazırlanan öğrenciler, tüm gelişmeleri MEB’in resmi açıklamaları aracılığıyla takip edebilecek. Detaylar haberimizde...

        2

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şu şekilde;

        1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

        3

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        4

        AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak