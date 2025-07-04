Açık Lise öğrencilerinin heyecanla beklediği 3. dönem sınav takvimi netleşti. Temmuz ayında yapılacak olan sınavlara ilişkin giriş belgeleri kısa süre içinde erişime açılacak. MEB’in online sistemi üzerinden alınabilecek bu belgeler, sınav günü kimlik ile birlikte bulundurulmak zorunda. Sınav yerleri ve oturum bilgileri de belge üzerinde detaylı şekilde yer alacak. Sınava hazırlanan öğrenciler, tüm gelişmeleri MEB’in resmi açıklamaları aracılığıyla takip edebilecek. Detaylar haberimizde...