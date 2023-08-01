AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları ne zaman bitiyor? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları ne zaman bitiyor? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

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Açık Lise 3. dönem sınavlarının sonuna yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler, sonuçların da ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm detaylar...