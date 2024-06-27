AÖL 3.dönem sınavları belli oldu. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2024 MEB AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgisi