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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? MEB 2024 AÖL sınav tarihleri, giriş belgesi ve oturum bilgisi

        AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri, giriş belgesi ve oturum bilgisi

        Açık Lisede eğitim gören öğrencilerin katılım göstereceği AÖL 3.dönem sınav tarihleri için kısa bir zaman kaldı. Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) AÖL sınavları Temmuz ayında yapılacak. Sınava girecek olan adaylar tam tarihi merak ediyor. İşte AÖL sınav tarihleri takvimi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:30
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        AÖL 3.dönem sınavları belli oldu. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2024 MEB AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgisi

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        AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV TARİHİ VE SAATİ

        • Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

        Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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