Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2017 - 2018 döneminin sona ermesiyle birlikte, açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri aslında aynı tarihler. AÖL yani açık lise kayıt (ilk kez açık liseye başlayacak öğrenciler için) ve kayıt yenileme (daha önce ders alan öğrenciler için) tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanacak. İşte öğrencilerin heyecanla beklediği tarihler...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık lise kayıt yenileme tarihlerinin yer aldığı MEB 2018-2019 AÖL iş takvimi yayımlandı. AÖL kayıt yenileme ne zaman, sorusunun yanıtı MEB tarafından yayınlanan AÖL iş takvimi ile birlikte belli oldu.

İŞTE AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

1. dönem yeni kayıt işlemleri: 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 15 Ekim 2018

2. dönem kayıt yenileme işlemleri: 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması: 20 Ekim 2018

1. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 01 Aralık 2018

1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

1. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 5 Ocak 2018

2. dönem yeni kayıt işlemleri: 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 8 Şubat 2019

2. dönem kayıt yenileme işlemleri: 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

2. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 15 Şubat 2019

2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

2. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 21 Nisan 2019

3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 06 – 17 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 24 Haziran 2019

3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

3. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 30 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

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