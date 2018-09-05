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AÖL AÖF kayıt tarihleri ne zaman
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AÖL AÖF kayıt tarihleri ne zaman? 2018 - 2018 AÖF AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu

Hem Açıköğretim Lisesi hem de Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt tarihleri merak ediyorlar. AÖF kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖL kayıt tarihleri de MEB tarafından açıklandı. İşte AÖF AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri.

05.09.2018 - 08:23 | Güncelleme:

AÖL AÖF kayıt tarihleri belli oldu. Öğrenciler kayıt yenilemek ve  ya yeni kayıt yaptırmak için başvuru tarihlerini merak ediyorlardı. Hem AÖL hem de AÖF kayıt tarihlerini açıkladı. İşte AÖL AÖF kayıt tarihleri

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ


ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler ve orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar internet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 3 - 10 Eylül 2018

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılında 7143 sayılı Af kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar internet başvuru işlemlerini buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini buradan yapabilirler.
Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 24 Eylül - 5 Ekim 2018

2018-2019 Öğretim Yılında Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt yaptıranlar ders ekleme işlemini buradan yapabilirler.
Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2018-2019

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. 

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

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