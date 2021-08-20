Açık öğretim ek sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı ve AÖL ek sınavlar başladı. İşte AÖL öğrenci girişi...

AÖL GİRİŞ EKRANI

Ek sınavlara online olarak katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da online olarak başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.