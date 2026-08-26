AÖL EK SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB Açık Öğretim Lisesi 2026 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL ek sınavları, 22 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 31 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler için tek oturum olarak uygulanan açık lise ek sınavı, 9'dan fazla dersten sınava girecek öğrenciler için ise iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. E-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL ek sınav sonuçları, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, AÖL ek sınav ne zaman bitecek, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, 2026 AÖL ek sınav sonuç tarihi hakkında merak edilenler…