AÖL EK SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB Açık Öğretim Lisesi 2026 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanır?
22 Ağustos tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 31 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e-Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını AÖL resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek. Peki, 2026 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL ek sınavları, 22 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 31 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler için tek oturum olarak uygulanan açık lise ek sınavı, 9'dan fazla dersten sınava girecek öğrenciler için ise iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. E-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL ek sınav sonuçları, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, AÖL ek sınav ne zaman bitecek, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, 2026 AÖL ek sınav sonuç tarihi hakkında merak edilenler…
AÖL EK SINAVLARI DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınav uygulaması 22 Ağustos 2026 tarihinde başladı.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2025-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN.
2026 AÖL EK SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?
MEB Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 31 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Lise ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖL resmi internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.
AÖL EK SINAVA KİMLER KATILABİLİYOR?
2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunanlar,
MSÜ sonucuyla bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazananlar,
YÖS sonucuyla üniversiteye kayıt yaptırabilecek durumda olanlar,
Üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak AÖL'den henüz mezun olamayanlar.