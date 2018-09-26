Açık lise (AÖL) kayıt işlemleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Geçerli bir mazeret nedeniyle kayıt tarihini kaçıranlar, mazerete bağlı ilk kayıt tarihini araştıyor. Öte yandan daha önce açık liseye kayıt yaptıran ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için son düzlüğe girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt yenileme son tarihini duyurud. Peki; AÖL yani açık lise son kayıt tarihi hangi gün? İşte MEB AÖL kayıt yenileme ve mazerete bağlı ilk kayıt son tarihi...

AÖL KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Ortaöğrenimini açıktan tamamlamak isteyen ve bu amaçla ilk defa açık liseye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler açık lise kayıt tarihlerini araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi - AÖL ilk kayıt tarihlerini daha önce duyurmuştu. Buna göre AÖL 2018 - 2019 ilk kayıt işlemleri 21 Eylül Cuma günü sona erdi.

AÖL MAZERETE BAĞLI İLK KAYIT TARİHİ NE ZAMAN SON?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt tarihlerini MEB tarafından belirtilen geçerli mazeretler sonucu kaçıran öğrenci adayları için son tarih yine MEB tarafından duyruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre açık lise son kayıt tarihi 28 Eylül Cuma olarak ilan edildi. Yani, AÖL mazerete bağlı ilk kayıt tarihi 28 Eylül Cuma günü....

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Açık Öğretim Lisesisine daha önce kayıt yaptıran ve 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında kaydını yenilemek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından ilan edilen kayıt yenileme tarihlerini araştıyor. Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından ilan edilen takvime göre AÖL kayıt yenile tarihi son gün 28 Eylül Cuma...

KAYIT YENİLEME VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nın bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yö netim Sistemi t arafından otomatik olarak yapılan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme S ınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme S ınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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