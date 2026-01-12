Habertürk
        AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı. Açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak ya da kaydını yenileyecek adaylar için başvuru takvimi netleşti. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 12.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:40
        AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı. Yapılan duyuruyla birlikte yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri netleşirken, öğrencilerin yatırması gereken ücretler ile sınav sürecine dair önemli bilgilere yer verildi.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

        Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLMAYAN öğrenciler 08 Ocak 2026 tarihinden - 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLAN öğrencilerin kaydı ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten - 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

        AÖL SINAV TARİHLERİ:

        Yazılı Sınav: 14-15 Mart 2026

        e-Sınav: 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında

        Sınav Sonuçları: 22 Nisan 2026

        e-Sınav Randevuları: 07-26 Şubat 2026

