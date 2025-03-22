AÖL 2. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 23 Mart Pazar günü yapılacak 3. oturumla tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler ise şimdiden sonuçların açıklanacağı günü araştırmaya başladı. MEB yayımladığı duyuruda AÖL sınav sonuç tarihi ile ilgili de bilgi vermişti. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden sorgulanır?