AÖL sonuçları açıklanma tarihi 2025: MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Üç oturumda yapılan sınavlar, 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavların başlamasıyla birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilip araştırılmaya başlandı. 2. Dönem AÖL sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
AÖL 2. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 23 Mart Pazar günü yapılacak 3. oturumla tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler ise şimdiden sonuçların açıklanacağı günü araştırmaya başladı. MEB yayımladığı duyuruda AÖL sınav sonuç tarihi ile ilgili de bilgi vermişti. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden sorgulanır?
2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI DEVAM EDİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları başladı.
2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenleniyor. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.
MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.