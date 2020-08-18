AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2019 - 2020 yılı 2. dönem sınavlarının yapılmasının ardından sona erdi. Öğrenciler ÖAL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlarken, MEB takvimine göre AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevabı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020'de yani dün açıklanması gerekiyordu. Sonuçlar henüz açıklanmadı fakat her an açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınavında çıkan soru ve cevap anahtarı merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılması bekleniyor.

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