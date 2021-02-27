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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? - Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklandı mı?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖL 1. Dönem Online (Çevrim İçi) SınavlarInda ter döken öğrenciler şimdi sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? - Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklandı mı?

AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 yılı 1. dönem sınavları devam ediyor. Öğrenciler ÖAL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlarken, MEB takvimine göre AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevabı...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açılacağı henüz belli değil. Mart ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenilecek.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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