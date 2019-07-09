AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak şeklindeki sorular Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Bir üst sınıfı geçmek için çalışan öğrenciler 6-7 Temmuz tarihleri arasında yazılı sınava girdiler. Şimdi gözler AÖL sonuçlarının açıklanmasında. Peki, MEB'ten konuyla ilgili açıklama geldi mi?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Temmuz ve 7 Temmuz arasında gerçekleşen AÖL sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Genellikle sınavdan bir hafta sonra yayınlanıyor. MEB tarafından açıklama gelir gelmez haber sayfamızda olacaktır.