Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kısa bir süre kalmasıyla AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sorusu araştırması hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 3. dönem AÖL sınav tarihleri 2022 hakkında ayrıntılar...