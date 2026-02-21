AÖL sınav tarihleri 2026: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak AÖL sınavlarını beklemeye başladı. Yeni eğitim öğretim yılı sınav takvimini duyuran MEB, sınav oturum saatlerini de yayınladı. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları mart ayında organize edilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.