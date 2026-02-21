Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri 2026: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖL sınav tarihleri 2026: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak AÖL sınavlarını beklemeye başladı. Yeni eğitim öğretim yılı sınav takvimini duyuran MEB, sınav oturum saatlerini de yayınladı. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları mart ayında organize edilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

        3

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!