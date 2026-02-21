AÖL sınav tarihleri 2026: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları mart ayında organize edilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.