Sınavlara erişim sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.



Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.