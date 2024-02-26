AÖL sınavları ne zaman? 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri sonrası MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. ve 3. dönem sınavları gerçekleşecek. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak. Her bir ders için 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? İşte 2024 MEB AÖL sınav tarihleri takvimi
AÖL sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Lise eğitimine dışardan devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:
MEB 2023-2024 SINAV TAKVİMİ
lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2 Haziran 2024
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 2 Haziran 2024
Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 16-17 Mart 2024 2023-2024 AÖO/2
Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/3 e-Sınav Temmuz 2024
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.