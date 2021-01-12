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AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce kişinin merakla beklediği AÖL sınav tarihlerine ilişkin arayışlar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki 2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte son durum...

AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri beli oldu mu? Pandemi sürecinde getirilen tedbirler kapsamında birçok sınavla birlikte AÖL 1. dönem sınavları da ertelendi. Peki, sınavlar n"e zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için AÖL sınav tarihlerinin koronavirüs vaka sayısına göre netleşmesi bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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