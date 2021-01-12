AÖL 1. dönem sınav tarihleri beli oldu mu? Pandemi sürecinde getirilen tedbirler kapsamında birçok sınavla birlikte AÖL 1. dönem sınavları da ertelendi. Peki, sınavlar n"e zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için AÖL sınav tarihlerinin koronavirüs vaka sayısına göre netleşmesi bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.