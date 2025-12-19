AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.