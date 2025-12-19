AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla aralık ayında yapılacak. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınav takvimi belli oldu. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır. İşte, AÖL sınav tarihleri
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?
AÖL sınavları 3 oturumda uygulanacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.