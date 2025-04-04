AÖL sonuç sorgulama ekranı 2025: 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL oturumlarına katılan binlerce öğrenci, 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarafından yapılan değerlendirmenin tamamlanmasıyla sonuçlar erişime açılacak. Peki 2025 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2. dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı (aolweb.meb.gov.tr)...
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB takvimi doğrultusunda Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı AÖL sınav sonuçlar tarihi 2025 MEB takvimi ile belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç tarihi belli oldu.
Kılavuza göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB kılavuzunda, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih bilgisi de yer aldı.
Kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.