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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları bu hafta sonu gerçekleşiyor. Liseyi açıktan bitirmeye çalışanlar AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:37
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        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 21-22 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM

        Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
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        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

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