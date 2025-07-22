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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB Açık Lise 3. dönem AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖL sonuç sorgulama ekranı 2025: MEB 3. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 3 oturumlu açık lise sınavlarında adaylara her bir ders için 10 soru soruldu. Her bir oturum için ise 100 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın ardından ''3. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 3. dönem AÖL sonuç tarihi MEB takviminde işaretlenmişti. İşte 2025 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 07:04
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        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19-20 Temmuz tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen sınava katılım sağlayan binerce açık lise öğrencisi sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MEB 3. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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        3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 23 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak.

        Öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

        3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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        AÖL SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

        Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

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