AÖL soru ve cevap anahtarı görüntüleme: Açık öğretim Lise soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lise sınavları iki oturumda tamamlandı. Sınav sonuçlarını önceden tahmin etmek isteyenler AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Bakanlık tarafından açıklanan kılavuzda Açık Lise soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 2024 AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı ve tarihi...
AÖL soru ve cevapları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık lise 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler, sorumlu oldukları sınavlardan en az 45 puan alması durumunda sınavı geçebilecek. Peki, AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL cevap anahtarının yayınlanacağı tarih ve sorgulama sayfası...
AÇIK LİSE SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise 2. dönem cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi duyurdu. Paylaşılan kılavuza göre; AÖL yazılı sınavlarında sorulan soruların cevap anahtarı 21 Mart Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Adaylar cevap anahtarı ekranında kendilerine sınavda yöneltilen soruların A, B, C, D şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek. Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar cevap anahtarı yayınlanmasının ardından en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek.
2024 AÖL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar soruları ve cevapları http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adresleri üzerinden görüntülenebilecek. AÖL soruları ve cevapları bilgisayar, tablet, telefon vb. araçlarla sorgulanabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, soru numaralarına göre cevap anahtarına ayrıca ulaşabilirler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.