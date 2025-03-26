AÖL soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF tıkla-görüntüle! AÖL soruları ve cevapları erişime açıldı
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylara, her ders için 10 soru yöneltildi ve her bir oturum için 100 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 26 Mart Çarşamba günü işaret edilmişti. Merakla beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için MEB son dakika açıklaması geldi. Açık Lise 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı! İşte, 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Merakla beklenen AÖL soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları meb.gov.tr adresi üzerinden incelenebilecek. İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.