Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF TIKLA GÖRÜNTÜLE || MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

        AÖL soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF tıkla-görüntüle! AÖL soruları ve cevapları erişime açıldı

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylara, her ders için 10 soru yöneltildi ve her bir oturum için 100 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 26 Mart Çarşamba günü işaret edilmişti. Merakla beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için MEB son dakika açıklaması geldi. Açık Lise 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı! İşte, 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Merakla beklenen AÖL soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları meb.gov.tr adresi üzerinden incelenebilecek. İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        2

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

        3

        AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

        5

        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        7
        Yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
        Yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
        Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı
        Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor