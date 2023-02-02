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Aort damarı yırtılan Ersen Martin aylar sonra tepki verdi

Geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan ve aylarca yoğun bakımda kalan eski milli golcü Ersen Martin uzun bir tedavi sürecinin ardından ilk kez tepki verdi.

Aort damarı yırtılan Ersen Martin aylar sonra tepki verdi
HABERTURK.COM

Aort damarı yırtılan ve geçtiğimiz yıl mayıs ayında ameliyat olan eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen 42 yaşındaki Ersen Martin, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmüştü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Kalp krizi geçirmeden önce yorumculuk yapan Martin, uzun süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Ersen Martin'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının ardından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin’in durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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