Apartmanda 'anahtar' kavgası!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da yaşayan bir aile iddiaya göre bina yöneticisinden sığınak anahtarını almak istedi. Ancak o anahtar aileye verilmeyince tansiyon yükseldikçe yükseldi. Genç anne 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi.
Giriş: 03.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:42
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Ankara'da yaşayan bir aile iddiaya göre bina yöneticisinden sığınak anahtarını almak istedi.
Ancak o anahtar aileye verilmeyince tansiyon yükseldikçe yükseldi.
Genç anne 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi.
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